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Bölünme süreci resmen başladı

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde ayrılıkçı siyasi partiler, yasa dışı olmasına rağmen referandum için resmi kampanyaya başladı

Bölünme süreci resmen başladı

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde ayrılıkçı siyasi partiler, yasa dışı olmasına rağmen referandum için resmi kampanyaya başladı

15 Eylül 2017 Cuma 16:58
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Bölünme süreci resmen başladı

İspanya'nın doğusundaki merkezi barselona olan Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yerel yönetim ile İspanya devleti arasındaki gerginlik artmaya başladı. İspanya hükümetinin, mahkemelerin ve savcıların aldıkları kararları hiçe sayarak 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapacaklarını iddia eden Katalonya'da iktidarda olan "Junts pel Si-Evet İçin Birlik' ittifakı, referandum kampanyasını başlattı.

Tarragona kentinde gerçekleşen 'Junts pel Si'nin 'referandumda evet' kampanyasına ayrılıkçı sivil toplum örgütleri de destek verdi. 'Merhaba Avrupa', 'Merhaba Cumhuriyet', 'Merhaba Ülkemiz' yazılı pankartlarla donatılmış salonda yapılan konuşmalarda "Tüm dünya totaliter bir devlete karşı mücadele ettiğimizi görmeye başladı. Daha fazla tehdit istemiyoruz ama biz korkmuyoruz. Tarihi değiştirecek kapasiteye sahibiz ve 1 Ekim'de sandıkta oy kullanacağız" ifadeleri öne çıktı.

1 Ekim oylama günü

Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont da "Bazıları 1 Ekim'de oy kullanmayacağımızı düşünüyor. 1 Ekim'de ne olacağını sanıyorsunuz? Elbetteki oy kullanacağız. Katalonya'da bizler demokratız" ifadesini kullandı.
İspanyol hükümeti ise referandumun da kampanyasının da yasa dışı olduğunu açıklayıp, bu organizasyonun sorumlularının karşılaşabilecekleri olası yasal sonuçlara karşı uyarıldıklarını duyurdu.
Öte yandan, Katalonya özerk yönetim hükümetinin Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, Katalan televizyonuna verdiği demeçte, İspanya Maliye Bakanlığına rutin olarak sunulan haftalık mali raporun artık gönderilmeyeceğini söyledi. Anayasa Mahkemesinin kararına itaatsizlik, kamu görevini ve parasını kötüye kullanmakla suçlanan 5 üyenin, referanduma destek verdikleri için haklarında soruşturma açılan Katalonya'daki 712 Belediye Başkanı gibi hapis cezasıyla yargılanabilecekleri bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 15.09.2017 17:02
Anahtar Kelimeler:
KatalonyaSüreçBölünme
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