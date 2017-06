Bosna Hersek'te Ayvaz Dede anılıyor

At Meydanı'nda 507. Ayvaz Dede Şenlikleri için bir araya gelen 40 atlıdan oluşan birlik, geleneksel kıyafetleri ve taşıdıkları sancaklarla Prusac'a hareket etti. Birlikleri uğurlayan Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, Ayvaz Dede Şenlikleri'ne ilginin her yıl arttığını belirtti. Çocukların da yer aldığı birlikte etkinliğe katılmak üzere Paris'ten Saraybosna'ya gelen atlılar dikkati çekti. Şehir merkezindeki Latin Köprüsü'nden Ferhadiye ve Mareşal Tito caddelerine ilerleyen atlı birlikler, vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi gördü.



Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor. Bosna Hersek'e Osmanlı'nın ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin anısına düzenlenen şenlikler çerçevesinde hafta sonu Prusac kasabasında tören yapılacak. Törenler, Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac'taki kuraklığa karşı 40 gün kalarak dua ettiği dağda başlayacak. Şenlikler Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğlen namazıyla son bulacak.

Ayvaz Dede'nin kerameti

Rivayete göre, Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, beş asır önce, kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf şehrinin Prusac kasabasındaki dağa geldi. Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece burada ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan Ayvaz Dede, bir anda karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu. Böylece bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi. Bu olayı duyan bölge halkı akın akın İslam'a geçerek Müslüman oldu.