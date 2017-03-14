Brexit'e Lordlar'dan onay!

"Brexit Yasa Tasarısı"na ilişkin İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan görüşmelerin ardından tasarının bütünü Lordlar Kamarasının gündemine getirilerek genel kurulda oylamaya sunuldu.

Değişikliğe uğramadan 118'e karşı 274 oyla kabul edilen tasarı, son onay ve yürürlük için kraliyete sevk edildi. Tasarının İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından imzalanıp kraliyetin onayının ardından yasalaşması bekleniyor. İngiliz hükümeti, tasarının yasalaşmasını takiben bu ay sonuna doğru Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini yürürlüğe koymayı hedefliyor.

Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere iki yıl içinde AB'den ayrılacak. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

HABER MERKEZİ