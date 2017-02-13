Brexit'in faturası Almanya'ya kesilecek!

AB Komisyonu üyesi Guenther Oettinger, "Eğer, İngiltere ayrıldıktan sonra AB bütçesi aynı seviyede kalır ise diğer üye ülkelerin İngiltere'nin sağladığı katkıyı telafi etmeleri gerekecek. Eğer Bütçe, İngiltere'nin sağladığı katkı kadar küçültülür ise hiçbir üye için maliyet çıkmaz" diye konuştu.

Ancak Oettinger, AB bütçesinin değişmemesi ve üye ülkelerin ek katkıda bulunamamaları halinde ek katkıyı Almanya'nın üstlenmesi gerekebileceğini, bunun Almanya'ya maliyetinin 1 milyar Euro'yu bulabileceğini ifade etti.

HABER MERKEZİ