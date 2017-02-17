Brexit İngiltere’yi ticarette zorlayacak

Türkiye’den AB’yle yaşadığı ticari zorluklar gösterilirken, Edirne üzerinden Bulgaristan sınırına giden bir tır şoförünün yaşadıklarının da anlatıldığı haberde, kamyonların Bulgaristan kontrol noktasına ilerlerken 4 kilometrelik sıra oluşturduğu belirtildi. 42 yaşındaki TIR şoförü İbrahim Kütükçü, “Bugün yine iyi. Geçen hafta kuyruk 7 kilometreydi” ifadelerinde bulundu. AB’ye geçmenin 30 saatlik bir süre alabildiğinin ve her bir şoförün düzinelerce belge taşıması gerektiğinin vurgulandığı haberde, “Sınırın olmadığı ticaret alanına girmeden önce yığınla evrak işiyle, saatlerce beklemeyle, eksik nakil belgelerini aramayla ve gelişigüzel incelemelerle karşı karşıyalar” denilerek müzakerecilerin Brexit görüşmelerinde bu konunun büyük bir tartışma yaratacağını söylediklerine dikkat çekildi. Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin bir parçası olmasına rağmen 2015’te yapılan bir düzenleme nedeniyle gecikmelerin ve bu gibi sorunlar sonucu 3 milyar dolarlık ticaret kaybının söz konusu olduğu kaydedildi. DIŞ HABERLER SERVİSİ