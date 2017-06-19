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Brexit müzakereleri başladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ve AB Komisyonunun Başmüzakerecisi Michel Barnier, müzakereler öncesinde AB Komisyonu binasında basın toplantısı düzenledi

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Brexit müzakereleri başladı

Davis ve Barnier, açıklamalarından önce İngiltere'deki İslamofobik terör saldırısı ve Portekiz'deki yangından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi. Barnier, "Bugün İngiltere'nin kurallara uygun şekilde AB'den ayrılmasının müzakerelerini başlatıyoruz" dedi. Müzakerelerin olumlu bir havada geçmesini dilediğini kaydeden Barnier, hedeflerinin net olduğunu ve öncelikli olarak Brexit'in yol açtığı belirsizliklerin giderilmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Başmüzakereci Barnier, müzakerelerde öncelikli ele alınacak hususlar arasında vatandaşların hakları, AB kanunlarından faydalanan tarafların durumları ve özellikle İrlanda bağlamında sınırlar olduğunu ifade etti. Müzakerelerde önceliklerin ve bir takvimin oluşmasını arzu ettiğini açıklayan Barnier, "Böylelikle ben de AB Konseyine verimli bir şekilde müzakereleri başlattığımızı bildirebilirim" dedi. AA

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