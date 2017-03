Brexit süreci 29 Mart’ta başlıyor

Theresa May, Brexit olarak adlandırılan sürecin başlaması için Mart ayı sonunu hedefliyordu. Brexit referandumu sonrası önce Yüksek Mahkeme yasa taslağının parlamentonun onayından geçmesine karar vermiş, ardından taslak parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası’nda iki farklı değişikliğe uğramıştı. Ancak Avam Kamarası’nın taslağı değişiklikler olmadan geçirmek yönündeki tavrı ve Lordlar Kamarası’nın da sonunda bu yönde oy kullanması, May’in Brexit sürecini başlatmasının da önünü açtı. May, 29 Mart’ta İngiltere’nin AB’den çıkması adına Lizbon Antlaşması’nın 50’inci maddesini devreye sokacak mektubu Avrupa Konseyi’ne gönderecek. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, dün attığı tweetinde, “İngiltere, 50’nci maddeyi devreye soktuktan sonra 48 saat içinde Brexit taslağı ile ilgili rehberi 27 Avrupa Birliği üyesine sunacağım” dedi. Tusk, daha önce de 27 ülkenin liderini 4-6 hafta içinde olağanüstü bir zirveye çağıracağını söylemişti. Avrupa Komisyonu’nun baş müzakerecisi Michel Barnier’e yetki verilmesiyle müzakerelerin Mayıs’ta başlaması bekleniyor. İngiltere’nin 50’inci maddeyi resmen işletmesinden sonra ayrılma koşulları ve gelecekteki ilişkilerin nasıl şekillendirileceği müzakere edilecek. Her şey takvime uygun şekilde ilerlerse, müzakerelerin iki yıl sürmesi ve İngiltere’nin Mart 2019’da birlikten çıkması bekleniyor. DIŞ HABERLER