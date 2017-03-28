Brexit süreci başladı

İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini yarın işleterek Brexit sürecini resmen başlatmaya hazırlanırken, kamuoyundaki beklenti 40 yıldan fazla süren AB üyeliğinin tarafların haklarına zarar gelmeden sona erdirilmesi yönünde. Referandumda AB'de kalmaktan yana oy kullananların da Brexit'i kabullenmiş göründüğü ülkede, AB'den gelen göçmenlerin durumuyla ilgili görüş ayrılıkları ise sürüyor. Başkent Londra'da sorularını yanıtlayan 49 yaşındaki muhasebe müdürü Keith Scott, geçen yıl haziran ayında yapılan AB referandumunda birlikte kalmaktan yana oy kullandığını belirtirken, bunda AB'den ayrılmayı isteyen tarafın yürüttüğü göçmen karşıtı kampanyanın etkili olduğunu söyledi. Kendisi AB'de kalmaktan yana oy kullanmış olsa da referandumdan çıkan Brexit kararına saygılı olduğunu anlatan Scott, bundan sorası için dileklerini şu sözlerle ifade etti: "Brexit kararı alındı artık bir kere. Ülke olarak yolumuza, yaşamımıza uyum içerisinde devam edelim. Brexit savunucuları da verdikleri sözde durup, bu sürecin göçmen sorununu çözmesini ve ekonominin daha iyiye gitmesi için çalışmasını umalım."