Brexit süreci gecikebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakerelerinde elini kuvvetlendirmek ve parlamentoda sandalye sayısını artırmak için gittiği erken genel seçimlerde çoğunluğu elde edememesi, müzakerelerinin başlamasına 10 gün kala Avrupa Birliği'nde Brexit sürecinin gecikeceği endişelerinin doğmasına sebep oldu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger İngiltere genel seçimlerinin net bir kazananı olmadığı için Brexit sürecinin vaktinde başlayıp başlayamacağı konusunda emin olmadığını söyledi.



Oettinger Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada İngiltere'de "zayıf" bir müzakere ortağının kötü bir netice verebileceğini söyledi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise müzakelerin “ne zaman başlayacağını değil ama ne zaman biteceğini biliyoruz” derken İngiltere'yi müzakere yapılamaması halinde anlaşma olmaması ihtimalinden kaçınmaları için ellerinden geleni yapmalarını istedi. Ancak Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth ise Brexit müzakerelerinde vakit kaybedilemeyeceğini söyledi. Angela Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth, ZDF kanalına yaptığı açıklamada “Zaman daralıyor, müzakereler bir an önce başlamamız gerekiyor” diye konuştu. DIŞ HABERLER