Brezilya'da 91 mahkum firar etti

Askeri polis yetkilileri ise cezaevi yönetiminin sabaha karşı mahkumların firar ettiğinin anlaşılması üzerine çevrede güvenliğinin sağlanması için polisten destek istediğini aktardı. Yetkililer, polislerin cezaevi çevresinde güvenliği sağlamasıyla bölgede dolaşan 8 mahkumun yakalandığı bilgisini paylaştı.



Mahkumların kimlik tespitini zorlaştırmak için giysilerini değiştirdiğinin belirlendiğini duyuran yetkililer, en az iki otomobil ve bir motosikletle mahkumların kaçmasına yardım edildiğini kaydetti. AA