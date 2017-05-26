Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Brezilya'da 91 mahkum firar etti

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Parnamirim Eyalet Cezaevi'ndeki mahkumlardan 91'inin tünel kazarak firar ettiğini ve bu kişilerden 8'inin yakalandığını bildirdi

Bu haber kez okundu.

Brezilya'da 91 mahkum firar etti
Askeri polis yetkilileri ise cezaevi yönetiminin sabaha karşı mahkumların firar ettiğinin anlaşılması üzerine çevrede güvenliğinin sağlanması için polisten destek istediğini aktardı. Yetkililer, polislerin cezaevi çevresinde güvenliği sağlamasıyla bölgede dolaşan 8 mahkumun yakalandığı bilgisini paylaştı.

Mahkumların kimlik tespitini zorlaştırmak için giysilerini değiştirdiğinin belirlendiğini duyuran yetkililer, en az iki otomobil ve bir motosikletle mahkumların kaçmasına yardım edildiğini kaydetti. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Brezilyada 91 Mahkum Firar Etti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100