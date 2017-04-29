Brezilya'da çatışmalar yaşandı

Brezilya'da bir günlük genel grev, eyaletlerdeki günlük işleyişi etkiledi. Taşımacılık sektörünün greve destek vermesiyle büyük şehirler sessizliğe büründü. Grevin başladığı erken saatlerde bazı gruplar özellikle havaalanları ve terminallere giden yollarda lastik yakarak blokaj uyguladı.



Askeri polislerin müdahalesiyle yollar kısa sürede tekrar trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde başlayan mitingler, hükümetin gerçekleştirmek istediği reformları protesto eden Brezilyalıları bir araya getirirken, gecenin ilerleyen saatlerinde bazı protestocu gruplar ayaklanarak polisle çatıştı. Siyasi gösterilerin ülkede serbestçe düzenlendiğini ve en küçük grupların ifade özgürlüğünün dahi teminat altında olduğunu ifade eden Devlet Başkanı Michel Temer, "Ulusal mevzuatın modernizasyonu yönündeki çalışmalar, bu tartışma için uygun arena olan Kongrede, geniş ve açık tartışmalarla birlikte devam edecektir." dedi. AA