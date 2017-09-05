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BRICS ülkelerinden Gümrük Birliği anlaşması

Çin Gümrük İdaresi Başkanı Yu Guangzhou, BRICS ülkelerinin gümrük idare başkanları ve temsilcileriyle gümrük işbirliği stratejik çerçeve belgesi imzaladı.

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BRICS ülkelerinden Gümrük Birliği anlaşması

Çin Gümrük İdaresi Başkanı Yu Guangzhou, BRICS ülkelerinin gümrük idare başkanları ve temsilcileriyle gümrük işbirliği stratejik çerçeve belgesi imzaladı.

Belgede ticaret kolaylığı, güvenlik ve yasama, yeni sektörler, yetenek inşası ve çok taraflı çerçeve kapsamındaki tutumların koordinasyonu gibi alanlar, gelecekteki işbirliğinin başlıca noktaları olarak belirlendi.

Bu belgenin, gelecekte BRICS ülkelerinin gümrük alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yön vermesi bekleniyor. Stratejik çerçeve belgesi, 2016 yılında Hindistan'ın Goa kentinde düzenlenen BRICS ülkeleri gümrük idare başkanları toplantısında Çin Gümrük İdaresi Başkanı Yu Guangzhou'nun ortaya koyduğu öneriyle ortaya getirilmişti.

Çin, son yıllarda BRICS ülkelerinin gümrük alanında işbirliğine aktif bir şekilde katılıyor.

ERSAN İLTER/İSTANBUL

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