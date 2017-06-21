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Brüksel saldırganı sabıkalıymış

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üstünde patlayıcı olduğu şüphesiyle güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen zanlının, cinsel istismar suçundan sabıkası bulunduğu bildirildi

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Brüksel saldırganı sabıkalıymış

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, saldırganın kimliğinin belirlendiğini ancak soruşturmayı olumsuz etkilememek için adının şimdilik açıklanmayacağını belirtti. Saldırganın 37 yaşında bir erkek olduğu ve Brüksel'in Molenbeek bölgesinde ikamet ettiği iddia ediliyor.

İstasyon yeniden açıldı. Olayın gerçekleştiği, gece güvenlik kordonuna alınan Brüksel Merkez Tren İstasyonu sabah halkın kullanımına tekrar açıldı. AA

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