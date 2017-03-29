Brüksel’e 'Brexit' mektubu tamam

İngiltere Başbakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan, 50. maddeyi işleterek Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılık müzakerelerini başlatacak mektubu imzaladı" denildi. Resmi bildirim çerçevesinde May'in imzaladığı mektup, İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow tarafından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bugün öğle saatlerinde iletilecek. Mektubun Tusk'a iletilmesinden kısa bir süre sonra Başbakan May'in İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'na gelerek, 50. maddenin işletildiği yönünde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor. İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmış olacak. Ülkenin 1973'den bu yana üyesi olduğu AB'den ayrılığını iki yıl içinde tamamlamış olması hedefleniyor. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

Bir ayrılıkta İskoçlar istiyor

Öte yandan İskoçya parlamentosunda yapılan oylamada Büyük Britanya’dan ayrılma referandumuna onay çıktı. Londra, AB’den çıkma süreci tamamlanmadan İskoçya’nın bağımsızlık referandumu yapmasına izin vermiyor. Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini başlatacak olan notasını Brüksel'e göndermesine bir gün kala İskoçya parlamentosunda bağımsızlık için ikinci bir referandum yapılmasına yeşil ışık yaktı. Parlamentoda 69’a karşı 59 oyla kabul edilen tasarı, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'a referandum yapma izni için resmen Londra hükümetine başvurma yetkisi veriyor. Referandum sonucunun hukuki bağlayıcılığının olması için Londra'nın onayı gerekiyor. DIŞ HABERLER