Bu çağrı Batı’ya çok yakışıyor

Libya'daki şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapan İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'nin Trablus büyükelçileri, Petrol Hilali bölgesindeki çatışmaların sonra erdirilmesini istedi. İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Peter Millett'in sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı ortak açıklamada, "Petrol Hilali bölgesindeki çatışmalar durmalı ve petrol sektörünün altyapısına zarar verecek eylemlerden kaçınılmalı." ifadeleri kullanıldı. "Petrol altyapısı ve petrol gelirleri tüm Libya halkına aittir." ifadelerine yer verilen açıklamada, ulusal petrol şirketinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2259 ve 2278 sayılı kararları gereği özel denetim altında kalması gerektiği belirtildi. Libya'da emekli General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Petrol Hilali bölgesini geri almak için dün tekrar saldırı başlattığı bildirilmişti. Ülkenin doğusundaki Petrol Hilali Bölgesi'nde, Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri ve General Hafter liderliğindeki güçler arasında yaşanan çatışmaların ardından önceki hafta Hafter güçleri bölgeyi kaybetmişti. Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları bulunuyor. DIŞ HABERLER