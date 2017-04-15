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Bu da bombaların babası

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 'tüm bombaların anası' olarak bilinen GBU-43/B bombasını Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar bölgesinde, geniş bir IŞİD'li gruba karşı kullandığını duyurmuştu

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Bu da bombaların babası
Bomba, İngilizce "Mother of All Bombs", yani tüm bombaların anası olarak isimlendirildiği için, kısaca MOAB olarak da anılıyor. Rusya'nın 2007 yılında geliştirdiği vakum bombası FOAB (Father of All Bombs: Tüm bombaların babası) ise ABD'nin GBU-43/B bombasından çok daha güçlü. ABD'nin Afganistan'da kullandığı vakum bombası 11 ton dinamit etkisindeyken, Rusya'nın 2007 yılında ürettiği FOAB 44 ton dinamitle eşdeğer bir güce sahip. Üstelik ABD'li muadilinden yaklaşık 1 ton daha hafif. FOAB, henüz yere düşmeden, atmosferdeki oksijeni kullanarak havada patlıyor ve böylece patlamanın çapı genişliyor. 2007'de gerçekleşen testlerde, patlamanın olduğu alanın yanık bir araziye dönüşerek "ay yüzeyini andırdığı" bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, bombanın herhangi bir uluslararası anlaşmayı ihlal etmediğini ve FOAB'ın yeni bir silahlanma yarışını başlatmak anlamına gelmeyeceğini vurgulamıştı. DIŞ HABERLER

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Bu Da Bombaların Babası
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