Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bulgaristan'da Türk adaya saldırı

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimleri için yürütülen kampanyada ülkedeki Türklerin oylarına talip olan DOST Birliği koalisyonunun adayı İbrahim İbrahim saldırıya uğradı.

Bu haber kez okundu.

Bulgaristan'da Türk adaya saldırı

DOST Birliği Eş Başkanı Lütvi Mestan, ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentine bağlı Mineralni Bani'nin Belediye Başkanı Mümün İskender'in gönderdiği iki kişinin, seçimlerde DOST Birliği'nden aday olan 27 yaşındaki İbrahim'e saldırdığını iddia etti.

Mineralni Bani'de sokakta DOST Birliği afişlerini asan İbrahim'in önce darp edildiğini, sonra da özel bir koruma şirketi çalışanının yardımıyla zorla kelepçelenerek emniyete götürüldüğünü anlatan Mestan, milletvekili adayı olarak yasal dokunulmazlığı bulunan İbrahim'in yaklaşık bir saat gözaltında tutulduğunu, emniyette polislerce tehdit edildiğini kaydetti.

Mestan, İbrahim'e seçimlerde yasak olan "oy alışverişini yaptığı" gerekçesiyle para cezası kesildiğini de ifade etti. Olayın demokratik bir ülkede kabul edilmeyecek bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Mestan, DOST Birliği'nin siyasi rakibi olarak hareket eden Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin, feodal mantalitesiyle seçmenlere baskı ve şiddet uygulamaktan çekinmediğini söyledi.

AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristanda Türk Adaya Saldırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100