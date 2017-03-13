Bulgaristan'da Türk adaya saldırı

DOST Birliği Eş Başkanı Lütvi Mestan, ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentine bağlı Mineralni Bani'nin Belediye Başkanı Mümün İskender'in gönderdiği iki kişinin, seçimlerde DOST Birliği'nden aday olan 27 yaşındaki İbrahim'e saldırdığını iddia etti.

Mineralni Bani'de sokakta DOST Birliği afişlerini asan İbrahim'in önce darp edildiğini, sonra da özel bir koruma şirketi çalışanının yardımıyla zorla kelepçelenerek emniyete götürüldüğünü anlatan Mestan, milletvekili adayı olarak yasal dokunulmazlığı bulunan İbrahim'in yaklaşık bir saat gözaltında tutulduğunu, emniyette polislerce tehdit edildiğini kaydetti.

Mestan, İbrahim'e seçimlerde yasak olan "oy alışverişini yaptığı" gerekçesiyle para cezası kesildiğini de ifade etti. Olayın demokratik bir ülkede kabul edilmeyecek bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Mestan, DOST Birliği'nin siyasi rakibi olarak hareket eden Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin, feodal mantalitesiyle seçmenlere baskı ve şiddet uygulamaktan çekinmediğini söyledi.

AA