Bulgaristan'dan Türk seçmene engel

Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan'da, parlamento seçimlerinde Türk seçmenin oy kullanmasını zorlaştırmak için Türkiye'deki sandık sayısının azaltılması, oy kullanmak için Bulgaristan'a gitmek isteyen seçmenin sınırda engellenmesi ve sandık başında Kiril alfabesiyle dilekçe doldurma zorunluluğu getirilmesi tepki çekti. Bulgaristanlılar yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, ırkçı söylemler ve yabancı düşmanlığının yanı sıra Türkiye'den gelmek isteyen çifte vatandaşların engellenmesi tartışmalarının gölgesinde seçime gitti. AB'nin ekonomik olarak en geri durumdaki üyesi 7 milyonluk Bulgaristan'da dün yapılan parlamento seçimlerinde, Türkiye'de 136'dan fazla olan sandık sayısının 35'e düşürülmesi sabahın erken saatlerinde oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı. Bulgaristan'daki DOST Partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Kamuran Ramis, yaptığı açıklamada, "Seçmenin oy kullanamaması için getirilen bütün bu engellemeler AB'nin savunduğu insan hakları değerleriyle bağdaşmıyor." dedi. AA