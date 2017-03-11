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Burundi'de toplu mezar şoku

Uluslararası Suçlara Karşı İnsanlığı Koruma Derneği Başkanı Batungwanayo, "Burundi'de 1962'den bu yana yaklaşık 2 bin 500 toplu mezar bulundu. Öldürülen bazı kişilerin de nehirlere ve tuğla fırınlarına atıldığını düşünüyoruz" dedi

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Burundi'de toplu mezar şoku
Orta Afrika ülkelerinden Burundi'de 1962'den bu yana yaklaşık 2 bin 500 toplu mezar bulunduğu bildirildi. Uluslararası Suçlara Karşı İnsanlığı Koruma Derneği Başkanı Aloys Batungwanayo,  yaptığı açıklamada, "Burundi'de 1962'den bu yana yaklaşık 2 bin 500 toplu mezarın bulundu. Öldürülen bazı kişilerin de nehirlere ve tuğla fırınlarına atıldığını düşünüyoruz." dedi. İsviçre'deki Lausanne Üniversitesinde tarih araştırmacısı da olan Batungwanayo, toplu mezar tarihçesinin eskilere dayandığına ve bazılarının sömürge dönemine uzandığına işaret ederek, ülkenin orta kesimindeki Muramvya bölgesinde 1903'te yaşanan Badasigana Katliamı'nı buna örnek gösterdi. Batungwanayo, dönemin kralı Mwezi Gisabo'yu Almanların saldırılarına karşı ellerindeki ilkel silahlarla korurken ölen 300 kadar Burundili güvenlik görevlisinin toplu mezara defnedildiğini ifade etti. Burundi Üniversitesinden tarih profesörü Nicodeme Bugwabari de sadece 1972'de ülkenin 7 ayrı bölgesinde yaklaşık 139 toplu mezarın bulunduğunu kaydetti. AA

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