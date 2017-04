Çad'da kirli su can alıyor

Her 5 çocuktan 1'inin ishal olduğunu söyleyen Celestin Traore, "Ülkede temiz su eksikliği yüzünden her yıl 50 bin çocuk su kirliliğine bağlı hastalıklara yakalanıyor ve bunlardan 19 bini yaşamını yitiriyor" dedi. Traore ayrıca hükümet yetkililerinin temiz su ihtiyacının karşılanması amacıyla yoğun çaba gösterdiğini ancak hasta çocuk sayısının düşmediğini vurguladı. Büyük Salgınları Önleme Merkezinin Başkanı Dr. Ahmet Mustafa, bu hastalıkların Çad Gölü Havzası, Kanem, Salamat ile Logone Oriental gibi ülkenin gelişmemiş bölgelerinde daha hızlı yayıldığına ve buradaki vaka sayısının diğer bölgelere oranla daha fazla olduğuna işaret etti. Ölen çocukların çoğunun gereken tedaviyi göremediği için yaşamını yitirdiğini belirten Mustafa, hükümetin bu çocukları tedavi etmek için her yıl 25 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Öte yandan Mustafa, hastaları tedavi etmenin ihtiyaç duyulan bölgelere su dağıtmaktan daha masraflı olduğuna dikkati çekti.

Temiz su için kilometreler yürünüyor

Eski Hayvancılık Bakanı Ali Taher, ülkede en çok kadın ve çocukların susuzlukla mücadele ettiğini anlattı. Su Bakanı Sıddık Abdulkerim Haggar da 2015'te halkın suya erişme oranının yüzde 42 olduğunu bu oranın 2017'da ancak yüzde 46'ya çıktığını söyledi. Haggar, 5 yıl içinde bu oranı kırsal bölgelerde yüzde 60'a, şehirlerde yüzde 70'e çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi. 'Çad için Su' adlı sivil toplum kuruluşunun Başkanı Cimasra Emmanuel Oci, kırsal bölgelerdeki Çadlıların temiz su için günde ortalama 7 ila 10 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını ifade etti. Muhalefetten Sınır Tanımayan Sosyalist Partisi Başkanı Dinamu Daram ise "Çadlıların temiz su ihtiyacı giderilmezken komşu ülkelerde terörle mücadele kapsamında yüz milyonlarca dolar harcanıyor" eleştirisinde bulundu.

15 bin çocukta Peru'da risk altında

Öte yandan UNICEF, Peru'da meydana gelen sellerden dolayı 2 yaşından küçük yaklaşık 15 bin çocuğun yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. UNICEF'in Peru Temsilcisi Maria Luisa Fornara, ülkenin sellerden en çok etkilenen bölgelerinde 2 yaşından küçük yaklaşık 15 bin çocuğun yeterli gıda, temiz su ve sağlıklı yaşam koşullarına erişim sağlayamadığını belirtti. Sellerin en çok zarar verdiği kuzey bölgelerde evsiz kalan ailelerin çadırlarda yaşadıklarına işaret eden Fornara, bu durumlarda sıkça ortaya çıkan solunum yolları ve bağırsak hastalıklarından en çok etkilenenlerin yine çocuklar olacağını kaydetti. Peru'da çocukların yaklaşık yüzde 15'in yetersiz beslendiğini, bu oranın sellerden etkilenen alanlarda yüzde 20'yi bulduğunu ifade eden Fornara, "Çocuklar, akut yetersiz beslenme ile karşı kaşıya kalabilir ve biz bunu engellemeliyiz" dedi. Büyük Okyanus'un doğusunda yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 106 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda insan evsiz kalmıştı. AA