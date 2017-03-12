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Cezaevinde toplu mezar bulundu

Irak ordusu ve ittifak içinde olduğu Haşdi Şabi güçleri Çarşamba günü Baduş Hapishanesi'ni ele geçirmişti. Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada hapishanede toplu mezar bulunduğu bildirildi

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Cezaevinde toplu mezar bulundu
Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Baduş Hapishanesi'nde yaklaşık 500 kişinin cesetlerinin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğu açıklandı. BBC Türkçe’nin haberine göre; Irak Haşdi Şabi Enformasyon Merkezi, cesetleri bulunanların, IŞİD terör örgütü militanlarının katlettiği “sivil mahkumlar” olduklarını duyurdu. IŞİD'in Musul'u ele geçirdiği dönemde çoğu Şii 600'e yakın mahkumu öldürdüğü iddia ediliyor. Bu iddialar, New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch'un (İnsan Hakları İzleme Örgütü) 3 yıl önce hazırladığı bir raporda da yer almıştı.
Irak ordusu bugünlerde, ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den geri almaya yönelik operasyonu kapsamında şehrin batısını ele geçirmeye çalışıyor.
Baduş köyü ise Musul'un yaklaşık 15 kilometre kuzeybatısında. Irak ordusu ve ittifak içinde olduğu milis güçleri Çarşamba günü Baduş Hapishanesi'ni ele geçirmişti. Ancak ordudan yapılan açıklamada, cezaevinde IŞİD'in hapse attığı herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığı belirtilmemişti. Musul operasyonuna Ekim ayında başlanmış, kentin doğusu Ocak ayında IŞİD'den geri alınmıştı. Son dönemde operasyonun yoğunlaştığı Musul'un batısında ise nüfusun daha yoğun olduğu biliniyor. DIŞ HABERLER



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Cezaevinde Toplu Mezar Bulundu
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