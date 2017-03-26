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Cezayir'de DEAŞ'ın lideri öldürüldü

Cezayir'in doğusundaki Konstantin kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın lider kadrosunda yer alan El-Guraba Tugayı lideri Ebu Hemmem ile bir militanın öldüğü bildirildi

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Cezayir'de DEAŞ'ın lideri öldürüldü

Eş-Şuruk News televizyon kanalının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, güvenlik güçlerinin Konstantin'deki Cebel el-Vahaş bölgesinde düzenlediği operasyonda iki terörist öldürüldü. En-Nahar televizyon kanalının konuya ilişkin haberinde ise operasyonda ölen militanlardan birinin, geçen sene DEAŞ'a bağlılığını açıkladığı belirtilen El-Guraba Tugaylarının lideri, Ebu Hemmem lakaplı Nureddin Lavira olduğu ifade edildi. Bölge sakinleri ise Cebel el-Vahaş bölgesinde askerlerle silahlı saldırganlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, bölgeye ulaşan yolların trafiğe kapatıldığını aktardı. 

Savunma Bakanlığı, ülkede 2016 yılı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 125 teröristin ölü ele geçirildiğini, 225 teröristin ise yakalandığını duyurmuştu. Cezayir yönetiminin, ayrıca son olayla birlikte, terörle mücadele kapsamında üç senedir düzenlediği operasyonlarda, örgütün lider kadrosundan etkisiz hale getirilenlerin sayısının 3'e yükseldiği ifade ediliyor. AA


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Cezayirde DEAŞın Lideri öldürüldü
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