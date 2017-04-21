CIA ve FBI'da WikiLeaks avı

ABD basınında yer alan habere göre, istihbarat kurumları bu sorunun yanıtını bulmak için CIA içinde bir 'av' başlattı. CBS televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, CIA içinde WikiLeaks muhbirlerine yönelik bir ‘av' başlatıldı.

CIA ve FBI, WikiLeaks tarafından yapılan tarihin en büyük sızıntılarının ardından ortak soruşturma yürütme kararı aldı. Haberde CIA'ye ait gizli belgelerin ne zaman ve hangi yöntemle ele geçirildiği belirtilmezken, FBI ve CIA tarafından başlatılan avdaki hedefin bir CIA ajanı ya da yüklenicisi olduğunun altı çizildi ve şu ifadelere yer verildi: "Belgelerin çoğu CIA'deki üst düzey korumaya sahip bölümde tutuluyor ancak buraya yüzlerce insanın erişimi bulunuyor. Uzmanlar, erişimi olan kişilerin bulunduğu listeyi inceliyor."

WikiLeaks 7 Mart'ta virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, hacklenmeye açık yazılımlar ve bunlarla ilgili dokümanların yer aldığı CIA sızıntılarının ilk parçasını yayınlamıştı. 'Sıfır Yılı' başlıklı ilk sızıntıyı 'Kara Madde', 31 Mart'ta yayınlanan 'Bilye' ve 7 Nisan'da yayınlanan ‘Çekirge' başlıklı gizli belge sızıntıları takip etmişti.

WikiLeaks'e göre CIA, Android, iOS, Linux, macOS, Windows işletim sistemlerini hackleyebiliyor, hatta Samsung'un akıllı TV'lerini mikrofon olarak kullanıp ortam dinlemesi yapabiliyor. Bunun yanında CIA birimleri ayrıca akıllı telefonlardaki Whatsapp, Telegram, Signal, Weibo gibi uygulamaların kullandığı şifreleme sistemini aşabiliyor.

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