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Çin, ABD'yi uyardı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump Kore Yarımadası'ndaki gerginlik konusunda bir telefon görüşmesi yaptı. Çin resmi medyası Devlet Başkanı Şi'nin, Trump'ı Kuzey Kore konusunda itidalli davranması için uyardığını duyurdu

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Çin, ABD'yi uyardı
Çin'in merkez televizyonu CCTV'nin haberine göre, Kuzey Kore'nin yakında 6. nükleer denemesini yapacağı spekülasyonunun ABD, Güney Kore, Japonya ve Çin'de gerginliğe yol açtığı dönemde yapılan telefon görüşmesinde  Şi taraflardan 'itidalli davranmalarını' istedi. CCTV'nin aktardığına göre Şi, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı olan Kuzey Kore'nin nükleer silah programına şiddetle karşı çıktığını belirterek 'tüm tarafların itidalli davranmasını ve bölgede durumu kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasını' umduğunu söyledi.

Trump yönetimi, Kuzey Kore'nin ABD'yi vurabilecek kapasitede nükleer başlıklı balistik füze programı geliştirme arzusunu durdurma konusunda 'tüm seçeneklerin masada' olduğu açıklamasını yapsa da Başkan Trump'ın şu aşamada  askeri harekat yerine  Pyongyang yönetimine daha fazla baskı yapılması için Çin'den yardım almaya ikna olduğu beliritliyor. CCTV'nin aktardığına göre Şi görüşmede Trump'a "Eğer tüm taraflar almaları gereken sorumluluklarını üstlenip bir araya gelirse yarımadadaki nükleer sorun hızlıca çözülebilir" dedi. DIŞ HABERLER











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