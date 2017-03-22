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Çin, ABD’yi tedirgin ediyor

ABD Kongresi’nin Çin ile ilişkilerdeki ekonomik ve güvenlik işlerinden sorumlu komisyonunun raporunda, Rusya’nın Çin’e silah sevkiyatını genişletmesinin ABD ordusunun üstünlüğünü tehdit ettiği belirtildi

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Çin, ABD’yi tedirgin ediyor

S-400 hava savunma sistemi ve Su-35 savaş uçağı gibi Rus savunma unsurlarının Çin’e satışının ABD’nin havadaki üstünlüğünü tehdit ettiği kaydedilen raporda, Rus teknolojilerin Pekin’e kendi modern savaş uçaklarını geliştirme fırsatını sağladığı ifade edildi. Raporda ayrıca ‘dünyanın en iyilerinden biri’ olarak nitelendirilen S-400’lerin Pekin’e hava savunmasını güçlendirmenin yanında, Tayvan hava sahasında üstünlüğü elde etme fırsatını sağlayacağı görüşüne yer verildi. Askeri işbirliği ve ortak tatbikatların, iki ülkenin güvenlik alanındaki bağları güçlendirme niyetini gösterdiğinin yazıldığı raporda, iki ülkenin yakın zamanda tam kapasiteli askeri ittifakı kurmasına ihtimal verilmiyor. ABD’li uzmanlar, Rusya ve Çin’in üçüncü ülkeyle savaşın çıkması durumunda askeri yardıma ilişkin anlaşma imzalayacağına kuşkuyla bakıyor. 

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