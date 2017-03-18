Çin Dışişleri Bakanı Yi, Tillerson ile yaptığı görüşmenin 'yapıcı, samimi ve pragmatik' olduğunu belirtti. Tillerson daha önce Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore'ye karşı askeri seçeneğin 'masada olabileceğini' belirtmişti. Ancak Tillerson'ın son ziyaretinde bu üslubunu da yumuşattığı görüldü. Tillerson "Biz (Çin ve ABD) Kore Yarımadası'ndaki gerilim ve oradaki durumun tehlikeli bir seviyeye çıktığı konusunda ortak bir görüş içindeyiz. Herhangi bir sorunu başlamadan önce önlemek için elimizden geleni yapmakta kararlıyız" dedi. Tillerson, Kuzey Kore'yi 'nükleer silah geliştirmekten vazgeçirmek için' Çin ile birlikte çalışma konusunda da mutabık kalındığını vurguladı. DIŞ HABERLER
Çin, ABD’yi yumuşattı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Çin ziyaretinde daha önce Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini önlemede yeterince yardımcı olmadığı konusunda Beyaz Saray'dan Çin'e yapılan eleştirilerin dozunu yumuşattı
18 Mart 2017 Cumartesi 18:03
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