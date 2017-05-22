Çin'de bekarlara 'evlenin' baskısı

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) gençlik kolu Komünist Gençler Birliğinin (KGB) evlenmek isteyenlere yardımcı olunacağını açıklamasının ardından ülke genelinde birçok şirket, bir an evvel dünya evine girmeleri için çalışanlarına baskı yapmaya başladı. ÇKP'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, KGB, geçen hafta bekarların yaşları geçmeden evlenebilmesi için medya yoluyla aile ve evliliğin olumlu yönlerinin anlatılacağını, rehberlik ve çöpçatanlık hizmeti verileceğini duyurdu.



KGB'nin açıklamasının ardından birçok şirket, bekar çalışanlarının "başlarını bağlamak" için harekete geçti. Çalışanlarını doğru eşi bulmaları için parklar ve stadyumlarda düzenlenen kitlesel tanışma randevularına katılmaya zorlayan şirketler, katılımı yüksek tutmak için “yoklama” bile alıyor.



Kitlesel tanışma etkinliklerinde bekarların gelin ve damatmış gibi davranmaları isteniyor. Ülkenin sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşımda bulunan bekarlar ise şirketlerin evlilik için baskı kurmasından ve eş bulma veya tanışma randevusu olarak adlandırılan etkinliklere katılmaya zorlamasından şikayet ediyor. AA