Çin'de eski polis müdürü idam edildi

Cao'nun cezası, kararın açıklanmasından hemen sonra infaz edildi. Cao, emniyet müdürü olarak görev yaptığı 2008-2010 döneminde bağış adı altında 23 milyon 680 bin yüen (yaklaşık 12,3 milyon lira) rüşvet almak ve 2015'te bir kadını öldürmekten suçlu bulunmuştu.

