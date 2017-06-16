Çin'de patlama

Çin polisi 22 yaşındaki saldırganın 'sinir sistemi bozukluğu'na sahip olduğu için okulundan ayrılmış olduğunu da belirtti. Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Xuzhou şehrindeki bir anaokulu önünde dün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının failinin de patlamada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Saldırının failinin kimliği sadece 22 yaşındaki Xu soyadlı bir erkek olarak açıklandı.



Polis şüpheliyi olay yerinden toplanan DNA örnekleri ve güvenlik kameralarında yapılan incelemeyle ortaya çıkardıklarını söyledi. Polis Xu'nun saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin bilinmediğini ancak 22 yaşındaki gencin sinir sistemi bozukluğu nedeniyle okulunu bıraktığını ve işçi olarak çalıştığını açıkladı. Saldırıyı yorumlayan Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ve Emory Üniversitesi'nden psikiyatri profesörü Dr. Michael Philips, Xu'nun tanısı henüz konulmamış ya da tedavi edilmemiş bir psikolojik rahatsızlıktan muzdarip olabileceğini ayrıca geçmişte toplumun dikkatini çekmek amacıyla okullara yapılan saldırılardan etkilenmiş olabileceğini söyledi. DIŞ HABERLER