Çin'den füze denemesi

Açıklamada, denemenin yıllık tatbikat çerçevesinde yapıldığı, füzeyle ordunun ulusal güvenliğe tehdit oluşturan unsurlara karşı kabiliyetini ve savaş gücünü artırmasının hedeflendiği kaydedildi. Füzenin türüne ilişkin bilgi verilmezken, denemenin istenilen sonucu verdiği belirtildi.



Çin basınında çıkan haberlerde ise bunun, gemi ve uçaklara karşı kullanılabilme özelliğine sahip, orta menzilli DongFıng-26 füzesi olduğu iddia edildi. Pekin yönetimi, Güney Kore'de kurulan THAAD'a (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) karşı yeni silahlar deneyeceğini açıklamıştı.