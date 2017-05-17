Çin'den tansiyonu yükseltecek adım

Çin kaynaklı habere göre, Pekin, Güney Çin Denizi'ndeki Nanşa adalar grubunda Cubiciao'ya (Fiery Cross Resifi) roket fırlatma sistemleri konuşlandırdı. Konuşlandırılan Norinco CS/AR-1 55mm sistemlerinin, su altı taarruz timleri ve balık adamlara karşı kullanılacağı, radar, erken uyarı, sonar, frekans analizi gibi üniteleri de içerdiği belirtildi.



Haberde savunma sistemlerinin ne zaman konuşlandırıldığı açıklanmadı ancak Çin'in, 2014'te Vietnamlı dalgıçların Paracel Adalarına büyük balıkçı ağları yerleştirmesine karşı başlattığı tepkinin bir parçası olduğu belirtildi. Çin, 1947'de yayımladığı dokuz kesik çizgili haritayla yaklaşık üç milyon kilometrekarelik bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği bölgede Şişa (Paracel), Congşa, Nanşa (Spratly), Dongşa adalar grubu bulunuyor.



Bu adalar grubu, birçok kayalık, resif ve adacığı da içine alıyor. Roketfırlatma sistemlerinin konuşlandırıldığı Cubiciao üzerinde Filipinler, Tayvan ve Vietnam da hak iddia ediyor. Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Endonezya'nın kıyısı bulunduğu Güney Çin Denizi'nde bölge ülkeleri, kıta sahanlıklarını 'Özel Ekonomik Bölge' olarak belirleyerek, zengin yeraltı ve balıkçılık kaynaklarını sınırları içine almaya çalışıyor. DIŞ HABERLER