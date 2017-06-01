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Çin'den Trump’a iklim uyarısı

Çin Başbakanı Li, Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan çekilmesi beklenen ABD Başkanı Trump’ı ‘uluslararası sorumluluk var’ diye uyardı

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Çin'den Trump’a iklim uyarısı
Almanya’da temaslarda bulunan Çin Başbakanı Li Keqiang, Almanya’da temaslarda bulunan Çin Başbakanı Li Keqiang, mevkidaşı Angela Merkel’le düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan çekilmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump’a mesaj gönderdi. İklim değişikliğiyle mücadele için ‘uluslararası bir sorumluluk’ olduğunu söyleyen Li, “Çin,  adım adım 2030 hedeflerine ulaşmak için Paris Anlaşması’nda verdiği taahhütleri yerine getirmeye devam edecek” dedi ve ekledi: “Tabii bunu diğerleriyle işbirliği içinde yapmayı umuyoruz.”

Trump’ın iklim değişikliği anlaşmasına muhalefetine tepki gösteren isimlerin başında gelen Merkel de Çin’in iklim anlaşması sorumluluklarına bağlılığı nedeniyle memnun olduğunu belirtti. Bu arada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Twitter hesabından Trump’ı da etiketleyerek “Lütfen iklim politikasını bozma” mesajını paylaştı. DIŞ HABERLER

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Çinden Trump’a Iklim Uyarısı
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