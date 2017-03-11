Çin denizlerde de güçleniyor

Böylece Güney Çin Denizi'ndeki silahlanma yarışı bir üst vitese tırmanmış oluyor. Çin'in hak ve taleplerini bu bölgede baskı altına alan yeni ABD Başkanı'nın, Çin deniz kuvvetlerinin de güçlenmesinin dolaylı nedeni olmasını ileri sürmek yanlış olmaz. Çin'in, bölgedeki donanmasının ülkenin haklarını ve varlığını savunma kabiliyetini yükseltme amacıyla silahlanmaya hız verme gereğini duyduğu açıktır. Son dönemde Güney Çin Denizi'ndeki varlığını belirginleştiren Çin'in şimdi bölgede seçkin bir muharip deniz gücü birliği oluşturup onu bir dizi muhrip ve kruvazör ile de donatma çabasında olduğu görülüyor. Amaç, Çin Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Wang Weiming'e göre, bölgede denizden ve havadan daha etkin devriye ve keşif görevi yapabilmek. Bu arada ilk yerli yapım uçak gemisinin inşa süreci de ilerlemekte. Çin yapımı uçak gemisi, mevcut Sovyet yapısı tek uçak gemisi Liaoning'in yanında 2020 yılında hizmete girecek. Çin'in savunma bütçesini, 2017 için, yine %7 gibi geçen yıla oranla görece düşük bir düzeyde tuttuğu biliniyor. Trump yönetimi ise, ABD askeri giderlerini %10'dan fazla artırarak ülke tarihinin en yüksek artışını gerçekleştiriyor. DIŞ HABERLER