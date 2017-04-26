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Çin ilk yerli uçak gemisini suya indirdi

Kore yarımadası'nda Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze geliştirme programı ile ABD ve müttefikleri Japonya ile Güney Kore'nin askeri tatbikatları ayrıca ABD'nin Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nu bölgeye göndermesi nedeniyle tırmanan kriz sürerken, taraflara itidalli olmaları çağrısı yapan Çin ilk yerli uçak gemisini suya indirdi

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Çin ilk yerli uçak gemisini suya indirdi
Yapımına 2015'de başlanan uçak gemisi, Çin'in Kuzey Kore ile sınırı olan Liaoning bölgesinde bulunan Dalian kentindeki limanda yapılan törenle suya indirildi. Suya indirilen gövdeye santral teçhizatı, sistem yüklemeleri ve silah montajı yapılma aşamasına geçileceği aktarıldı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, yerli uçak gemisinin 2020'den önce ordu envanterine alınacağı belirtilmişti. Çin'in sahip olduğu diğer uçak gemisi 'Liaoning' geçen yıl kasımda yapılan askeri tatbikata katılarak ilk kez boy göstermişti.

Eski adı 'Varyag' olan 304.5 metre uzunluk ve 37 metre genişliğe sahip geminin platformu Ukrayna'dan alınmıştı. Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalarda hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Çin, bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. DIŞ HABERLER

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