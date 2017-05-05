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Çin ilk yerli yolcu uçağını havalandırdı

Çin'in yerli üretimi büyük yolcu uçağı C919 , ilk uçuşunu Şanghay’da gerçekleştirdi

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Çin ilk yerli yolcu uçağını havalandırdı
Böylelikle Çin, ABD, Avrupa ve Rusya’dan sonra Jumbo büyüklüğünde uçak üreticileri arasında 4. sıraya yükselmiş oldu. China Daily'nin haberine göre, The Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) tarafından üretilen C919 adlı büyük yolcu uçağı, gerekli testleri tamamlayarak Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle havalanan büyük boy yolcu uçağı, pist ve uçağın kokpitinden verilen görüntülerle ülke basınından canlı takip edildi. Çift motorlu geliştirilen menzili 4 bin 75 kilometre olan C919, 158 yolcu taşıma kapasitesine sahip. 2006'da başlayan C919 projesinde bir çok yerli firmanın yanı sıra 16 yabancı tedarikçi firma da yer alıyor. C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusya'dan sonra, Çin'i Jumbo büyüklüğünde uçak üreticileri arasında 4. sıraya yükseltti. Bugüne kadar 23 farklı şirketten 570 adet C919 siparişi alan COMAC, bu modelden en az 2 bin adet satmayı planlıyor. Pekin yönetimi, C919'un halen piyasayı elinde tutan yeni nesil Boeing 737 ve geliştirilmiş Airbus 320 yolcu uçakları ile rekabet etmesini hedefliyor. Çin'in ilk yerli üretimi olan bölgesel yolcu uçağı ARJ21 ise, geçen yılın haziran ayında ticari uçuşlara başlamıştı. DIŞ HABERLER
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Çin Ilk Yerli Yolcu Uçağını Havalandırdı
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