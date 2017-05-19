Çin jetleri ABD uçağının yolunu kesti

ABD'li yetkililer, olay sırasında uçaklarının bölgedeki uluslararası hava sahasında radyasyon taraması yaptığını ve Çin jetlerinden birinin ABD'ye ait WC-135 tipi uçağa 45 metre kadar yaklaşıp ters dönerek uçağın üzerine geçtiği belirtildi.

Pasifik Hava Kuvvetleri sözcüsü Yarbay Lori Hodge yaptığı açıklamada “Çarşamba günü uluslararası hukuka uygun şekilde uluslararası hava sahasında rutin görevini yapan bir WC-135 uçağına Çin'e ait iki SU-30 uçağı yaklaştı” dedi.

Hodge “WC-135 uçağındaki mürettebat Çinli pilotun manevralarının ve her iki jetin hızları ile yakınlığının profesyonelce olmadığını söyledi” dedi. Konu hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçınan Hodge olayla ilgi diplomatik ve askeri kaynakların Çin ile temasa geçebileceğini belirterek "Bunu Çin ile özel olarak tartışmayı tercih ederiz.

Bu, bizim ilerideki manevralarda kazalardan kaçınmak için Çinli mevkidaşlarımızla güven oluşturmamıza katkı sağlar" dedi. Çin'den konu hakkında açıklama gelmedi ancak Pekin, 2013'te Doğu Çin Denizi'nin büyük bir bölümünü 'hava savunma teşhis bölgesi' ilan etmiş, ABD ise bunun yasal olmadığını açıklayarak kararı tanımayı reddetmişti.

Ancak Hodge olayın, Çin'in hava savunma teşhis bölgesi ilan ettiği bölgede gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bilgi vermedi. Öte yandan, Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri, tartışmalı hava sahasına yönelik bir davranış ilkeleri çerçevesi oluşturma konusuna anlaştı.

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