Trump'ın Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini duyurduğu açıklamada Pakistan 'a yönelik yaklaşımlarında da değişikliğe gideceklerinin işaretini vermesi sonrası, Çin 'den İslamabad'ı savunan bir açıklama geldi.

ABD’nin yeni savaş stratejisi

Trump, Pakistan'ı "Pakistan'ın terör örgütlerine güvenli liman sağlamasına artık sessiz kalamayız. Pakistan'ın Afganistan'daki çabamızda ortaklık kurmaktan kazanacağı çok şey var. Teröristleri barındırmayı sürdürmekten ise kaybedeceği çok şey var. Pakistan'a milyarlarca dolar ödüyoruz ama bizim savaştığımız teröristlere barınma imkanı sağlıyorlar. Bu hemen değişmeli" sözleriyle uyarmıştı.

Çin Pakistan'a sahip çıktı

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pakistan'ın terörle mücadelede 'ön saflarda' olduğunu belirterek 'mücadeleye önemli katkılar yaptığını ve büyük fedakarlıklarda bulunduğunu' kaydetti.

Günlük basın brifinginde konuşan sözcü "Uluslararası toplumun Pakistan'ın terörle mücadelesini tamamen tanıması gerektiğine inanıyoruz. Pakistan ve ABD'nin karşılıklı saygı çerçevesinde terörle mücadele iş birliği yapması ve bölge ile dünyada güvenlik ve istikrar için birlikte çalışmasını görmekten mutluluk duyarız" dedi.