Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çin rezevasyonları dondurdu

Çinli turizm firmaları, Kuzey Kore'yle ABD arasında devam eden gerilim ve güvenlik endişesi nedeniyle komşu ülkeye rezervasyonları dondurdu

Bu haber kez okundu.

Çin rezevasyonları dondurdu
Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, çok sayıda Çinli turizm acentesinin internet sitelerinde Kuzey Kore'ye bilet ve rezervasyon işlemleri durduruldu. Çin'in en büyük seyahat firması Ctrip de dahil olmak üzere birçok şirketin Kore Yarımadası'nda yaşanan gerilimden olumsuz etkilendiği ve Kuzey Kore'ye tur seferlerini azalttığı bildirildi. Air China, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşları 17 Nisan'dan itibaren askıya almış, Çin Dışişleri Bakanlığı uçuşların geçici olarak durdurulmasının nedenini "seyahat talebinin azlığı" olarak açıklamıştı. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Çin Rezevasyonları Dondurdu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100