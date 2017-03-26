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Çin, Şili ve Mısır kısıtlamaları yumuşattı

Çin, Şili ve Mısır'ın, ülkedeki bozuk et skandalının ardından Brezilya'dan et alımına yönelik kısıtlamaları kısmen kaldırdıkları, sadece usulsüzlüklere karışan firmalardan et ithalatını yasakladıkları bildirildi

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Çin, Şili ve Mısır kısıtlamaları yumuşattı
Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yaptığı açıklamada, Çin hükümetine teşekkür ederek, diğer ülkelerin de Çin'i izleyerek yeniden et ithalatına başlayacaklarına inandığını söyledi. Ülkedeki kesimhanelerin Şilili uzmanlar tarafından incelenmesinin ardından bu ülke de Brezilya'dan et ithalatına yönelik kısıtlama kararlarını kaldırdı ancak usulsüzlüklere adı karışan firmalarla ilgili yasak sürüyor. Daha önce yetkili firmalardan et ithalatına devam edileceğini duyuran Mısır'a gönderilecek ürünler ise çift taraflı kontrole tabi tutulacak. Bu arada, önceki günkü toplantıda bozuk et skandalına karışan firmaların Avrupa'ya gönderdiği ürünlerin geri yollanacağını açıklayan AB Komisyonu'nun da görevlendireceği temsilciler aracılığıyla Brezilya'daki üretim tesislerini inceleyip görüşmelerde bulunarak kısıtlayıcı önlemlerin gerekli olup olmadığını değerlendireceği belirtildi. AA


 

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