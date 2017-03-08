Çin’den ABD’ye taviz çağrısı

Kuzey Kore'nin son balistik füze denemeleriyle bölgede gerilim yeniden tırmanırken Çin taraflara karşılıklı tavizler içeren bir öneride bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin füze ve nükleer faaliyetlerini durdurması, karşılığında ABD ile Güney Kore'nin bölgedeki ortak askeri tatbikata son vermeleri önerisinde bulundu. Wang Yi, bu yönde bir uzlaşının güvenlik alanında mevcut ikilemden çıkılması, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve barış süreci müzakerelerine geri dönülmesine yardımcı olacağını kaydetti. Wang Yi, "İki taraf hızla birbirine doğru yol alan iki trene benziyor. Hiçbiri diğerine yol vermeyi düşünmüyor. Ama soru şu: Acaba ikisi de gerçekten kafa kafaya çarpışmaya hazır mı?" sorusunu yöneltti. Kırmızı uyarı ışıkları yakmanın ve her iki tarafı frenlemenin Çin'in görevi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, "Rayları, çarpışmayı önleyecek şekilde döşemek istiyoruz. Bu özellikle Kuzey Kore ile ABD arasında bir anlaşmazlık. Ama yakın bir komşu olarak Çin vazgeçilmez bir rol oynuyor" diye konuştu.

ABD ve Güney Kore'ye eleştiri

Çin Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore'ye 'nükleer silahların bölgeye güvenlik getirmeyeceği', ABD yönetimine de 'askeri şiddet kullanımının çözüm olmadığı' mesajını verdi. Wang Yi, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik olarak Güney Kore'de füze savunma sistemi kurma planlarını da sert bir şekilde eleştirerek, söz konusu gözetleme ve erken uyarı sisteminin Kore Yarımadası'nın çok ötesine uzanacağını belirterek, bu sistemin Çin'e ait tesisleri de gözetleyebileceği endişesini dile getirdi. DIŞ HABERLER