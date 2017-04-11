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Çipras Suriye için girişim istedi

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği’nin Suriye’de barışa varılması hedefiyle diplomatik girişimde bulunması gerektiği konusunda, katılımcı ülkelerle anlaşıldığını bildirdi

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Çipras Suriye için girişim istedi
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa’nın güneyindeki 7 ülkenin liderinin, Suriye’de barışa ulaşılması için Avrupa Birliği’nin diplomatik girişimde bulunması gerektiği konusunda anlaştığını söyledi. Madrid’deki zirvenin ardından basın toplantısında konuşan Çipras, “Suriye’deki olayları görüşme fırsatımız oldu. Büyük kısmı Akdeniz’e kıyısı olan Güney Avrupa ülkeleri, Suriye’de barış ve istikrar yönünde ilerleyecek ortak Avrupa politikasına ilgi duyuyor. Tam da bu nedenle Avrupa Birliği’nin bu yönde diplomatik girişimlerde bulunması gerektiği konusunda anlaştık” dedi. DIŞ HABERLER

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