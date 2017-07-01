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ÇKP'nin üye sayısı 89,5 milyon

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından bu yana ülkede iktidarda olan Çin Komünist Partisinin üye sayısı 89 milyon 500 bin kişiye ulaştı

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ÇKP'nin üye sayısı 89,5 milyon

Parti üyelerinin 22 milyon 982 binini kadınların, altı milyon 300 binini de ülkedeki etnik azınlıkların oluşturduğu açıklandı. Dünyanın 1,4 milyarlık nüfusuyla en kalabalık ülkesi olan Çin, 68 yıldır tek parti rejimiyle yönetiliyor. Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'un öncülüğünde komünist prensiplere dayalı bir yönetim şekliyle kurulan ülke, Çin'de dışa açılımın mimarı Dıng Şiaoping'in 1978 yılında getirdiği "Çin özellikleri taşıyan sosyalizm" ilkesiyle idare ediliyor.

Mao'nun ölümünden iki yıl sonra dış pazarlara açılan ve yabancı yatırımcıları ülkesine kabul etmeye başlayan Çin, hala ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda. ÇKP Genel Sekreterliğine seçilen lider, aynı zamanda devlet başkanlığı görevini üstleniyor. AA

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ÇKPnin üye Sayısı 895 Milyon
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