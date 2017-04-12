Çocukları için AB kapısını çaldılar

Alman Gençlik Dairesinin (Jugendamt) aldığı çocuklar ve ailelerine destek amacıyla kurulan Umut Yıldızı Derneğinin düzenlediği gösteri kapsamında, Brüksel'de AB Komisyonu ile AB Konseyi binaları arasındaki Schuman Meydanı'na çadır kuruldu. Gösteriye dernek yöneticilerinin yanı sıra dört yaşındaki çocuklarının kulağının su toplamasının geç fark edildiği iddiasıyla üç çocuğu birden ellerinden alınan Dahlhoff ailesi de katıldı. 3 ayrı koruyucu aileye verilen ve en küçüğü 1,5 yaşında olan çocukların aile tarafından ancak iki haftada bir görülmesine müsaade ediliyor. Aile, kardeşlerin böylece bizzat devlet eliyle birbirlerinden ayrıldığını söylüyor. Polislerin geçen sene eve gelip çocukları zorla aldığını anlatan anne Ayşe Dahlhoff, "Üç polis benim kolumu tuttu, kolumu çevirdiler ve çocuklarımı alıp gittiler." dedi. Çocuklarını geri isteyen, onlardan vazgeçmediğini söyleyen anne, "Neden anneme vermediler? Niçin vermiyorlar, neden korkuyorlar?" dedi. Verilere göre, 2014'te 48 bin 59, 2015'te 77 bin 645 çocuk ailelerinden alındı. Bu sayı, 2005 yılında 25 bin 664 idi. Özellikle göçmen kökenliler, bu şekilde çocukların kendi kültürlerinden uzaklaştırılarak asimile edildiklerini savunuyor. DIŞ HABERLER