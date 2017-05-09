Cumhurbaşkanı'ndan Kuveyt'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'e gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreninde Veliaht Şeyh Navaf Ahmed Al Cabir el Sabah, Millet Meclis Başkanı Marzouk Ali Alghanim ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri el Sabah, karşılama töreninin ardından havalimanında bir süre baş başa görüştü.

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve el Sabah, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Biz, dost ve kardeş ülkelerin başında halkına zulmeden değil, halkına hizmet eden yöneticiler bulunsun istiyoruz. Gönül dünyamızın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz ülkelerin, zalimler tarafından yıkılışına değil, dirayetli ve adaletli liderler tarafından imarına şahitlik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın huzuru, bölgemizin istikrarına, bölgemizin istikrarı da bizlerin göstereceği kararlı tutuma bağlıdır" diyen Erdoğan, "Türkiye ve Kuveyt olarak bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda yapacağımız işbirliği, kalbimizi yaralayan görüntülerin önüne geçilmesini sağlayacak, önemli gelişmelerin kapısını da açacaktır. Kendi sınırlarımızın ötesine taşan sorumluluk duygusuyla göstereceğimiz ortak iradenin, diğer ülkeleri de harekete geçirebileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. Kuveyt ziyaretinde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti.

Öteyandan Erdoğan "9 Mayıs Avrupa Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajınbda "Türkiye üyelik sürecini devam ettirmek arzusundadır" dedi.

"Avrupa'da yükselen bu tür eğilimler ve politikalar, aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerini de zehirliyor. Tarihi, coğrafi ve kültürel olarak yüzyıllardır Avrupa'nın bir parçası olan ülkemiz, stratejik hedef olarak gördüğü AB üyelik sürecini, karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışı çerçevesinde devam ettirmek arzusundadır. Mülteci krizinin doruk noktaya ulaştığı dönemde AB ile geliştirdiğimiz iş birliği, bu anlayışın en somut ve güncel örneğidir."

AA