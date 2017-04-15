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Danimarka Arhus'ta Ulu Cami

Danimarka Türk Diyanet Vakfına (DTDV) bağlı olarak temeli 2014 yılının ağustos ayında atılan Brabrand semtindeki caminin açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı

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Danimarka Arhus'ta Ulu Cami

Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla çocukların şiir ve ilahiler okuduğu törende, protokol konuşmalarının ardından günün anısına Arhus Belediye Başkanı Jacob Bundsgaard, Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Adnan Bülent Baloğlu ve Türkiye kökenli yerel siyasetçilere birer plaket takdim edildi. Aynı anda bin 500 kişinin ibadet edebildiği caminin açılışı, kurdelenin kesilmesiyle tamamlandı. Baloğlu tarafından cuma namazının kıldırılmasının ardından cami cemaatine yemek ikram edildi. Belediye Başkanı Bundsgaard, tören sonrası yaptığı açıklamada, Danimarka anayasasında din özgürlüğünün önemli bir payı olduğunu söyledi. Toplumun bu temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirten Bundsgaard, "Birbirimizi anlamaya, hoşgörüye ihtiyacımız var." dedi. Baloğlu ise bu ibadethanenin Stockholm'de 2009'da açılan camiden sonra İskandinavya'daki kubbeli ve minareli ikinci cami olduğunu aktardı. Jacob Bundsgaard başta olmak üzere Danimarkalı idarecilere teşekkür eden Baloğlu, "İskandinav halklarının daha doğrusu Vikinglerin engin hoşgörüsü, müsamahası ve bu kültür merkezlerinin başından beri göstermiş oldukları olağanüstü çaba olmasaydı biz bugün bu merkeze sahip olamazdık." diye konuştu. HABER MERKEZİ

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Danimarka Arhusta Ulu Cami
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