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Darbeci askerlerin iadesi ertelendi

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesine ilişkin kararını 26 Ocak'a erteledi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 17:57
Darbeci askerlerin iadesi ertelendi

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesine ilişkin kararını 26 Ocak'a erteledi.

Darbeci askerler, sabah saatlerinde polis eşliğinde kelepçesiz olarak mahkemeye getirildi. Ayrı ayrı mahkeme salonuna gelen üç farklı hakim grubu da "konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiği ve henüz hazır olmadıklarını" belirterek karar duruşmasını 26 Ocak'a erteledi.

İki hafta önce yapılan üç ayrı duruşmada savcılar, darbeci askerlerin adil yargılanmalarına yönelik şüpheler ve kötü muamele göreceklerine ilişkin endişeler nedeniyle iade edilmemelerini talep etmişti.

8 asker, darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış, Türkiye, askerlerin iade edilmesini talep etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ayrı ayrı ele alınırken son olarak Atina'daki temyiz mahkemesi, üç ayrı duruşmanın ardından, üç askerin Türkiye'ye iadesini kabul etmiş, beş askerin iadesini ise reddetmişti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı. Yüksek Mahkemenin vereceği karar, darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin nihai karar olacak.

AA

Son Güncelleme: 23.01.2017 18:02
Anahtar Kelimeler:
FetöYunanistanDarbeci Askerlerin Iadesi Ertelendi
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