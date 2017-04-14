DEAŞ bahane deneme şahane!

ABD ordusu, 'tüm bombaların anası' olarak nitelendirilen, cephaneliğinde bulunan en büyük bombayı ilk kez Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar bölgesinde DEAŞ'a karşı kullandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, GBU-43 tipi bombanın kullanıldığı doğrulandı. 8 bin kilogramdan fazla patlayıcı içeren ve TNT eşdeğeri 11 ton olan GBU-43 bombasının, ABD ordusundaki en büyük konvansiyonel bomba olduğu belirtildi. GBU-43 tipi bombanın 2003 yılında geliştirildiği ve bugüne kadar hiç gerçek çatışmalarda kullanılmadığı öne sürüldü.

Hedef kimdi?

Pentagon'dan yapılan açıklamada, bir savaş uçağından atılan bombanın DEAŞ milislerine ait bir tüneli hedef aldığı öne sürüldü. Açıklamada bu şekilde bölgedeki Amerikan ve Afgan askerleri için tehlikenin azaltılmasının ve teröristlere verilecek hasarın büyük olmasının hedeflendiği ifade edildi ve ABD ordusu yetkilileri tarafından bombanın yarattığı tahribatın incelendiği bilgisine yer verildi. Pentagon'un açıklamasında DEAŞ'ın savunma hattını tüneller, sığınaklar ve patlayıcılarla güçlendirdiği belirtildi. Açıklamada, Afganistan'daki ABD birliklerinin komutanı General John Nicholson'ın "yolun üzerindeki engelleri ortadan kaldırmak ve DEAŞ'a karşı mücadelemizin ivmesini korumak için bu doğru cephanedir” ifadesi yer aldı. DIŞ HABERLER SERVİSİ