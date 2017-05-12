Demokrasi ABD'nin umurunda değil

Sözde stratejik ortak ABD'nin Ortadoğu'da Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) olarak şekillenen kirli planları devam ediyor. ABD, Irak'ın kuzeyinden sonra şimdi de Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu durum ABD’nin terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG'ye ağır silah yardımı kararıyla bir kez daha tescillendi. Küresel güçlerin bölgedeki nihai hedeflerinden birinin de bu yollarla İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalini gerçekleştirmek olduğu ifade ediliyor. ABD sinsi hedeflerine ulaşmak için ise terörle mücadele, demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış gibi kulağa hoş gelen terimleri kullanıyor.

Bu terimleri bir kalkan olarak kullanan ABD kan ve gözyaşına dayalı planlarını bir bir hayata geçiriyor. Bu anlamda ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Condeleezza Rice'den çok kritik bir açıklama geldi.

Bush döneminde önce Ulusal Güvenlik Danışmanı, ardından da 2005-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Rice, 2001'teki Afganistan işgali ve 2003'deki Afganistan işgalinin, bu ülkelere demokrasi getirme amaçlı yapılmadığını söyledi. Brookings Enstitüsü'ndeki toplantıda konuşan Rice, "Biz Irak'a demokrasiyi getirmek için değil, Saddam Hüseyin'i devirmek için gittik. Ben hiçbir zaman Bush'un Irak ve Afganistan'a demokrasi getirmek için askeri gücü kullandığını söylemedim" dedi.

BOP'un hedefi 22 İslam ülkesi demişti

Rice, aynı zamanda ABD'nin İslam dünyasını hedef alan Büyük Ortadoğu Projesi'ni (BOP) tanımlayan ilk kişiydi. Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğu dönemde açıklama yapan Rice BOP'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 İslam ülkesinin sınır rejimlerini ABD ve İsrail çıkarları doğrultusunda değiştirmek olarak tanımlamıştı.

George Bush döneminde 11 Eylül saldırılarıyla startı verilen BOP kapsamında önce Afganistan ardından da Irak işgal edildi. Bush'un "Haçlı seferi başlatıyoruz" açıklamasıyla startı verilen işgallerde 2 milyona yakın Müslüman katledildi, milyonlar mülteci durumuna düşürüldü, Müslümanlar tarihin en vahşi işkence ve tecavüzlerine maruz kaldı.

2004 yılından BOP'ta taktik değişikliğe giden ABD, hedef ülkeleri iç savaş yoluyla ele geçirme planını devreye koydu. Arap Baharı adı verilen iç savaş döneminde Tunus, Mısır, Libya ve Suriye karıştırıldı.

Yüz binlerin katledildiği bu süreçte de milyonlar mülteci durumuna düştü. Sadece Türkiye'deki mülteci sayısının 4 milyon civarında olduğu dikkate alındığında durumun vahameti daha net olarak ortaya çıkıyor.

Asıl hedef Arz-ı Mev'ud

Eski Bakan Rice'nin Afganistan ve Irak'ı demokrasi getirmek için işgal etmedik sözleri bugüne de ışık tutuyor. Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK uzantısı PYD- YPG'ye ağır silah desteği veren ABD bölgede tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi kendisine bağlı kukla bir devletçik kurma çabası içinde.

İlk etapta Irak, Suriye, Türkiye ve İran'dan koparılacak parçalarla 4 parçalı Kürdistan olarak hedeflenen projenin asıl hedefi ise İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalini gerçekleştirmek.