Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 40 polis memurunun başı kesildi

Kasai Eyalet Meclisi Başkanı François Kalamba, bir polis konvoyuna saldıran Kamwina Nsapu adlı milis grubu üyelerinin yerel Çibula dilini konuşan altı memuru serbest bıraktığını söyledi. Kasai'deki çatışmalar, geçen Ağustos'ta güvenlik güçlerinin Kamwina Nsapu lideri Jean-Pierre Pandi'yi öldürmesinden sonra başladı. Birleşmiş Milletler'e göre, o tarihten bu yana çatışmalarda en az 400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM yetkilileri, ülkede 10 toplu mezar bulunduğunu açıklamışlardı. Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın Aralık'ta görev süresi dolmasına rağmen istifa etmeyi reddetmesi ülkede siyasi belirsizliği artırıyor. Ülkede bu yılın içinde seçim yapılması hedefleniyor. DIŞ HABERLER