Deyr ez Zor’da bahçeler umut oldu

Şartlar nedeniyle zor bir sınav veren kent halkı, taze gıda ihtiyaçlarını karşılamak için çareyi evlerindeki bahçelerde yetiştirdikleri ürünlerde buluyor. Deyr ez Zor Tarım Ürünleri Sorumlusu Mahmud el Hayu, Sputnik'e kentin etrafında tarımcılık yapılabilecek birçok arazinin yok edildiğini, diğer bölgelerden tarım ürünlerinin gelebileceği yollarınsa kapandığını aktardı. El Hayu, Suriye hükümetinin kent halkına her biri 4,5 kilogram ağırlığında olan tohum dolu 300 sandık tahsis ettiğini, her ambalajda 4 çeşit sebze tohumlarının ve bu tohumların ev şartlarında nasıl yetiştirileceğine dair talimatlar bulunduğunu söyledi. Suriyeli yetkiliye göre kent halkı, sadece temel gıda maddeleriyle beslenebiliyor, taze sebzelere pazarlarda çok ender rastlanabiliyor. Bu durumlarda tek çözümü evlerindeki bahçelerde bulan kent halkına Suriye hükümeti 2015'ten beri destek veriyor. DIŞ HABERLER